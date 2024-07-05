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        'Babamı vurmayın' diyerek araya giren 16 yaşındaki çocuk kurşunun hedefi olup, ölmüş

        DENİZLİ'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Muhammet Hüseyin Görmez'in (16), aynı olayda ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:25
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        'Babamı vurmayın' diyerek araya giren 16 yaşındaki çocuk kurşunun hedefi olup, ölmüş
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        DENİZLİ'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Muhammet Hüseyin Görmez'in (16), aynı olayda ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Olayda tetiği çeken Melih K.'nin (35) yanında olduğu belirlenerek gözaltına alınıp, tutuklanan İzzet Duman'ın (32) ifadesinde, Melih K.'nin, eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını söylediğini belirtip, "Yolda karşılaştıklarında ikili birbirlerine silah çekti. O esnada araya girip, 'Babamı vurmayın' diyen Muhammet Hüseyin Görmez'e Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri isabet etti" dedi.

        Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto-galerisi işleten Emrah Görmez (35) ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Baba-oğul, tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez, Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Görmez, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        SALDIRIYI YAPAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu belirledi. Olay anında Melih K.'nin yanında İzzet Duman'ın bulunduğu tespit edildi. Melih K. aranırken, İzzet Duman 2 gün sonra polise teslim oldu. Duman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        'YOLDA KARŞILAŞIP, BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKTİLER'

        İzzet Duman, polisteki ifadesinde, olay sırasında arkadaşı Melih K.'nin yanında olduğunu belirtip, "Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken Emrah Görmez ile karşılaştık. Araçlar durdu ve Emrah Görmez ile Melih K. göz göze geldi. Melih K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, Emrah Görmez'e doğrulttu. Görmez de kendi silahını çıkarıp, Melih K.'ye doğrulttu. Bir anlık boşluğundan yararlanıp, Melih K.'nin elindeki tabancayı aldım ve araçtan indim. Tabancayı Emrah Görmez'e doğrultmadan, 'Emrah silahını indir hem namussuzluk yapıyorsun hem de karşımıza dikiliyorsun' dedim. Bu sözleri söylerken, Emrah hala Melih K.'ye silahını doğrultuyordu. Olayın daha çok büyümesini engellemek amacıyla Melih K.'den aldığım tabancayla havaya 2 el ateş ettim. Bunun üzerine Emrah Görmez tabancasını indirdi. Tekrar kullandığımız otomobilin sol koltuğuna oturdum. Emrah Görmez ise elinde silahla bekledi ve geri çekilmedi. Melih K.'ye 'Buradan gidelim' dedim ancak bir anda elimdeki tabancayı alıp, otomobilden aşağı inip, Emrah Görmez'e doğrultup, ayaklarına doğru 2 el ateş etti" dedi.

        'BAŞINA DEFALARCA KEZ TABANCANIN KABZASIYLA VURDU'

        İzzet Duman, ifadesinde bu sırada Emrah Görmez'in oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in araya girip, 'Babamı vurmayın' dediğini de belirtip, şöyle devam etti:

        "O esnada Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Muhammet Hüseyin Görmez'e isabet edince yere düştü. Çocuk yere düştükten sonra Melih K., Emrah Görmez'e art arda ateş etti. Mermi bitince Melih K.'nin elindeki tabanca yere düştü. Melih K., tabancayı yerden alıp, yanına gittiği yerdeki Emrah Görmez'in başına defalarca kez kabzasıyla vurdu. Olayın ardından Melih K. otomobile bindi, olay yerinden uzaklaştık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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