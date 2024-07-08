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        Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Osman Petem (33), parkta tartıştığı arkadaşı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:46
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        Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Osman Petem (33), parkta tartıştığı arkadaşı H.K. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, H.K. ile olay sırasında yanlarında olan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

        Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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