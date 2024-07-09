Denizlispor'dan esnaf kampanyası

Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yönetim kulübe kaynak yaratmak için esnaflarla omuz omuza verme kararı aldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurtuluşu için çıktığımız yolda esnaflarımız da yol arkadaşımız olmaya ve şehrin tek markası olan Denizlispor'umuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Başlattığımız 'Esnaf takımının 1 asgari ücret ile yanında' kampanyasına katılarak, 1 yıllık maaş tutarı olan 200 bin TL'yi aylık ödeyecek şekilde bağışta bulunan esnaflarımızla reklam sponsorluk anlaşması imzalanacak. Tüm esnaflarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" denildi.