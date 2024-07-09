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        Denizlispor'dan esnaf kampanyası

        Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yönetim kulübe kaynak yaratmak için esnaflarla omuz omuza verme kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:20
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        Denizlispor'dan esnaf kampanyası
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        Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yönetim kulübe kaynak yaratmak için esnaflarla omuz omuza verme kararı aldı.

        Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurtuluşu için çıktığımız yolda esnaflarımız da yol arkadaşımız olmaya ve şehrin tek markası olan Denizlispor'umuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Başlattığımız 'Esnaf takımının 1 asgari ücret ile yanında' kampanyasına katılarak, 1 yıllık maaş tutarı olan 200 bin TL'yi aylık ödeyecek şekilde bağışta bulunan esnaflarımızla reklam sponsorluk anlaşması imzalanacak. Tüm esnaflarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

        Reklamların Denizli Atatürk Stadı'ndaki reklam tabelalarında sezon boyunca yer alacağı belirtildi. Kampanyaya ilk etapta 8 iş insanı destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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