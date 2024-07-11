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        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü

        DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Ayşe K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:55
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        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü
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        DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Ayşe K. (42), aralarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi (44) başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.

        Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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