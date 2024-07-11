Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Ayşe K. (42), aralarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi (44) başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.