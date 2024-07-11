Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü (2)

Denizli'nin Güney ilçesinde, aralarındaki kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yı (19) kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat Kutludağ'ı (44) başına demir çubukla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Kutludağ (42), tutuklandı. Annesiyle birlikte adliyeye sevk edilen F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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