Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü (2)

        ANNETUTUKLANDI, OĞLU SERBESTDenizli'nin Güney ilçesinde, aralarındaki kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir çubukla öldürdü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANNETUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

        Denizli'nin Güney ilçesinde, aralarındaki kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yı (19) kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat Kutludağ'ı (44) başına demir çubukla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Kutludağ (42), tutuklandı. Annesiyle birlikte adliyeye sevk edilen F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Denizli'de sanayiciler teknoloji iş birliği kurulu toplantısında buluştu
        Denizli'de sanayiciler teknoloji iş birliği kurulu toplantısında buluştu
        Denizli'de arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Denizli'de arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını dem...
        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını dem...
        GÜNCELLEME - Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME - Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın tutuklandı
        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı
        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı
        Denizli'de sağanak ve dolu
        Denizli'de sağanak ve dolu