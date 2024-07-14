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        Denizli'de dere yatağına düşen sepetli motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde kullandığı sepetli motosiklet dereye yatağına düşen Oktay Burkay (39) hayatını kaybetti, eşi Emine Burkay (37) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:40
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        Denizli'de dere yatağına düşen sepetli motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı
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        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde kullandığı sepetli motosiklet dereye yatağına düşen Oktay Burkay (39) hayatını kaybetti, eşi Emine Burkay (37) ağır yaralandı.

        Kaza, dün Yeni Mahalle'de meydana geldi. Denizli'den Güney istikametine giden Güney Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Oktay Burkay, kullandığı plakasız sepetli motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun dışına çıkıp, 3 metre yükseklikteki dere yatağına uçtu. Oktay Burkay ile sepette yolculuk yapan eşi Emine Burkay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oktay Burkay, Güney Devlet Hastanesi'ne, eşi Emine Burkay Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay Burkay, kurtarılamadı. Emine Burkay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Oktay Burkay'ın böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babası Hasan Burkay'ın böbreği bağışlaması ile tekrar yaşama tutunduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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