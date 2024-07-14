Denizlispor'un iskeleti dağıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'un iskelet kadrosu dağıldı. Son olarak sağ beki Emre Sağlık ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılarda toplam 7 as oyuncu takımdan gitti. Emre Sağlık'ın yanı sıra Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın ile vedalaşan Denizlispor, maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağını da kaldıramadı. Genç oyuncularla yola devam edecek Ege ekibinde teknik ekibin alternatif sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.