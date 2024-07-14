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        Denizlispor'un iskeleti dağıldı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'un iskelet kadrosu dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:34
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        Denizlispor'un iskeleti dağıldı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'un iskelet kadrosu dağıldı. Son olarak sağ beki Emre Sağlık ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılarda toplam 7 as oyuncu takımdan gitti. Emre Sağlık'ın yanı sıra Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın ile vedalaşan Denizlispor, maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağını da kaldıramadı. Genç oyuncularla yola devam edecek Ege ekibinde teknik ekibin alternatif sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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