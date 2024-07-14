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        Denizli'de otomobil nehre uçtu; 2 ölü

        DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, Büyük Menderes Nehrine uçan otomobilin sürücüsü Kazım Demir (55) ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:25
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        Denizli'de otomobil nehre uçtu; 2 ölü
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        DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, Büyük Menderes Nehrine uçan otomobilin sürücüsü Kazım Demir (55) ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, bugün sabaha karşı Ertuğrul Mahallesinde meydana geldi. Günay ilçesinden Denizli yönüne giden Kazım Demir (55) yönetimindeki 34 FJ 6377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehrine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntının bulunduğu nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, nehirde sürüklenen otomobili halatla bağladı. Yapılan çalışma ile ulaşılan otomobilde Kazım Demir ile yanında bulunan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan kadının cansız bedeni bulundu. İki kişinin cenazeleri otomobilden çıkarılıp, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ölen kadının kimliğinin tespitine çalışılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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