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        Muğla'da tur otobüsü kazasında ölen sürücü ve eşi Denizli'de toprağa verildi

        MUĞLA'nın Ula ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada Melisa Gültekin (11) ile birlikte hayatını kaybeden otobüs şoförü Mehmet Doğu (65) ve eşi Necla Doğu (54) memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:20
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        Muğla'da tur otobüsü kazasında ölen sürücü ve eşi Denizli'de toprağa verildi
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        MUĞLA'nın Ula ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada Melisa Gültekin (11) ile birlikte hayatını kaybeden otobüs şoförü Mehmet Doğu (65) ve eşi Necla Doğu (54) memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet Doğu idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 31 kişi yaralanırken, Denizli'de görev yaptığı öğrenilen polis memuru Aykut Gültekin'in kızı 11 yaşındaki Melisa Gültekin olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile işe Necla Doğu'da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Melisa Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Doğu çiftinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Denizli'ye getirilerek yakınlarına teslim edildi.

        Mehmet ve Necla Doğu çifti için Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı. Çiftin üç çocuğundan biri olan oğulları İsmail Doğu, tekerlekli sandalyede cenaze namazına katıldı. Gözyaşlarını tutamayan İsmail Doğu, annesini ve babasını yakınlarıyla birlikte son yolculuklarına uğurladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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