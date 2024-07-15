Denizlispor'un otobüsü satışa çıktı

TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi. Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

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