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        Denizlispor'un otobüsü satışa çıktı

        TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:01
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        Denizlispor'un otobüsü satışa çıktı
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        TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi. Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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