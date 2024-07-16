Denizli'de 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'nci yıldönümünde vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma etkinliğinde, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Denizli'de Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Tamer Karayay, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda türküler seslendirildi. Gecede, 15 Temmuz 2016'da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterileri yayınlandı.

Törende konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, vatandaşların 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla yine meydanlarda olduğunu belirterek, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğimizi içeriden ve dışarıdan bozmaya kalkışanlara karşı sarsılmaz bir iradeyle bir araya geldiysek bundan sonraki süreçte de aynı bilinç ve iradeyle milli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Milletimiz vatan, millet ve kutsiyet uğrunda kararlı duruşunu her daim gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, milletimizin barışı ve huzuru için harcayacaktır." dedi.