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        Denizli'de Çavuşoğlu'ndan açıklama

        TFF3'üncü Lig'e düşüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Denizlispor'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:47
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        Denizli'de Çavuşoğlu'ndan açıklama
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        TFF3'üncü Lig'e düşüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Denizlispor'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, tamamı altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele etmeye hazırlanan yeşil-siyahlılarla ilgili suskunluğunu bozdu. "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını Denizlispor'a aktarma gibi bir şansımız yok" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, "Bu kulübün eski günlerine dönebilmesi için belediyenin tahakkümünden kurtulması şart. Belediye, Denizlispor'a kaynak sağlayan konumunun yanı sıra kulüp hakkında karar verici pozisyonda da olmaması gerekiyor. Denizlispor yönetimi yaşanan zor süreç sonrası sert bir dil kullandı. Eleştirileri her zaman saygıyla karşılayacağım. Ancak hem destekleyenler hem de eleştirenler nezaketli olmalı" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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