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        Denizli'deki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı

        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün akşam saatlerinde düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:30
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        Denizli'deki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı
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        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün akşam saatlerinde düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alındı.

        Karabayır Mahallesi yakınındaki ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı.

        Bugün sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başladı. Yangın, saat 11.00 sıralarında ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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