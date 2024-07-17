Denizli'deki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı

Karabayır Mahallesi yakınındaki ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı.

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