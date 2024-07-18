Merkezefendi'de Bleijembergh kaldı
BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket geçen sezonki kadrosundan Vrenz Bleijembergh ile yeniden anlaştı.
BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket geçen sezonki kadrosundan Vrenz Bleijembergh ile yeniden anlaştı.
24 yaşında, 2.08 m boyundaki Belçikalı forvet geçen sezon 26 maçta 8.2 sayı, 6.8 ribaund, 3.3 asist, 1.0 blok ortalaması tutturdu.
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