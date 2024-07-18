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        Merkezefendi'de Bleijembergh kaldı

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket geçen sezonki kadrosundan Vrenz Bleijembergh ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:10
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        Merkezefendi'de Bleijembergh kaldı
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        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket geçen sezonki kadrosundan Vrenz Bleijembergh ile yeniden anlaştı.

        24 yaşında, 2.08 m boyundaki Belçikalı forvet geçen sezon 26 maçta 8.2 sayı, 6.8 ribaund, 3.3 asist, 1.0 blok ortalaması tutturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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