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        Denizlispor'dan ayrılanlar kapışıldı

        SON3 yıldır borçları yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle kadrosunu takviye edemeyip yeni sezonda düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele edecek Denizlispor'dan ayrılan isimler kısa sürede kulüp buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:34
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        Denizlispor'dan ayrılanlar kapışıldı
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        SON3 yıldır borçları yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle kadrosunu takviye edemeyip yeni sezonda düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele edecek Denizlispor'dan ayrılan isimler kısa sürede kulüp buldu. Takımın geçen sezon en golcü ismi olan Bekir Turaç Böke, henüz lig bitmeden Süper Lig'de Sivasspor'la anlaştı. Kaleci Abdülkadir Sünger, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'a imza attı. Emre Sağlık ve Muhammet Özkal birlikte 24Erzincanspor'a transfer oldu. Eren Sıngın transferde 01 Adana FK'ya, Mustafa Kaçan ise Beyoğlu'na gitti. Geçen yıl Bekir Turaç, Abdülkadir, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal'la takımın tecrübeli 5 futbolcusundan olan Gökhan Süzen ise henüz kulüp bulamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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