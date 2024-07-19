Merkezefendi'de Başkan Deveciler iddialı

- Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü yılını geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, "Bu sezon herkes bizi konuşacak" dedi.

Sosyal medyada taraftarın sorularını yanıtlayan Deveciler, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Ligi acayip bir yerde bitireceğiz. Çok önemli oyuncular takıma katılacak. Denizli halkının desteğini bekliyoruz. Hedefimiz Play-Off. Transfer çalışmalarımı devam ediyor, kısa bir süre içerisinde de yerli ve yabancı birçok oyuncuyu açıklayacağız. Sadece Denizli ve Türkiye değil, Avrupa’da ses getirecek isimlerle yola çıkacağız. Oyuncuları görünce de herkes bizim hedefimizin en olduğunu fark edecek" diye konuştu.