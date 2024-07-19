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        Merkezefendi'de Başkan Deveciler iddialı

        - Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü yılını geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, "Bu sezon herkes bizi konuşacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:29
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        Merkezefendi'de Başkan Deveciler iddialı
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        - Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü yılını geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, "Bu sezon herkes bizi konuşacak" dedi.

        Sosyal medyada taraftarın sorularını yanıtlayan Deveciler, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Ligi acayip bir yerde bitireceğiz. Çok önemli oyuncular takıma katılacak. Denizli halkının desteğini bekliyoruz. Hedefimiz Play-Off. Transfer çalışmalarımı devam ediyor, kısa bir süre içerisinde de yerli ve yabancı birçok oyuncuyu açıklayacağız. Sadece Denizli ve Türkiye değil, Avrupa’da ses getirecek isimlerle yola çıkacağız. Oyuncuları görünce de herkes bizim hedefimizin en olduğunu fark edecek" diye konuştu.

        Bu zamana kadar transferde hata yapmadıklarını, Antrenör Zafer Aktaş ile ciddi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Deveciler, "TBL’den Süper Lig'e çıktığımızda takımlar çok güçlüydü. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde atılımlar yapmaya çalıştık. Çok değerli ancak bugüne kadar bu değeri ve ilgiyi görememiş oyunculara gittik. 400 bin Dolar piyasası olan oyuncuyu Denizli’ye 100-150 bin Dolar ücretle getirdik. 3 yıl boyunca temel prensibimiz bu oldu. Gelen oyuncuların öyküleri vardı, biz sunduğumuz projelerle önemli oyuncuları uygun rakamlara getirdik. Geldiğimiz noktada Merkezefendi’yi dünyada tanımayan basketbol adamı, oyuncu yok. İletişime geçtiğimiz oyuncular koşarak gelmek istiyor. 3 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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