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        Çiftçi, tarlasına zorunlu iniş yapan helikopterin personeline ayran ikram etti

        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında bir tarlaya zorunlu iniş yapan helikopteri gören çiftçi Cemil Gümüş, evinde hazırladığı ayranı personele ikram etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:50
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        Çiftçi, tarlasına zorunlu iniş yapan helikopterin personeline ayran ikram etti
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        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında bir tarlaya zorunlu iniş yapan helikopteri gören çiftçi Cemil Gümüş, evinde hazırladığı ayranı personele ikram etti. Cep telefonuyla çekilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

        Karabayır Mahallesi Andızlık mevkisinde 16 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, helikopterlerle havadan, ekiplerle karadan yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü. Yangın devam ettiği anlarda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme helikopteri, Cemil Gümüş'ün sahibi olduğu tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına helikopter indiğini gören Gümüş, önce kopardığı salatalıkları 4'ü Rus, 6 personele verdi. Ardından da alevlerle boğuşan ekibe evinde hazırlayıp, getirdiği ayranı ikram ederek serinletti. Rus pilot ayran ikramını cep telefonuyla çekip, sosyal medyasında 'Teşekkürler' etiketiyle paylaştı. Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da o anları "Köylü milletin efendisidir. İyi ki varsınız efendiler" etiketiyle paylaşıldı. Görüntüler, büyük beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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