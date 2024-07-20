Annesini boğduktan sonra 'Hakkım sana helal' paylaşımı yaptı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 112 Acil Servis'i arayarak rahatsızlanan annesi Emine Durmuş'un (89) hareketsiz yattığını söyleyip yardım isteyen Cihan Durmuş (50), olaydan 96 gün sonra cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklandı. Annesini boğduğu ileri sürülen Durmuş'un olayın ardından sosyal medya hesabından "Canım anam mekanın cennet olsun inşallah. Hakkım sana helaldir" paylaşımında bulunduğu ortaya çıkı.

Olay 13 Nisan'da Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş, 112 Acil Servis'i arayıp, annesinin evlerinde rahatsızlanıp, yatakta hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un öldüğünü tesit etti. Emine Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside Durmuş'un boyun kemiklerinde kırıklar olduğu ve boğulduğu belirlendi.

SEVGİLİSİNE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş ve sevgilisi Fatma A. (37) cinayet şüphelisi olarak tespit edildi. JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonla Cihan Durmuş ve sevgilisini gözaltına aldı. Durmuş, suçlamaları reddederken, Fatma A. ise ifadesinde, sevgilinin kendisine annesini öldürdüğünü söylediğini belirtti.