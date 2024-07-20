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        Annesini boğduktan sonra 'Hakkım sana helal' paylaşımı yaptı

        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 112 Acil Servis'i arayarak rahatsızlanan annesi Emine Durmuş'un (89) hareketsiz yattığını söyleyip yardım isteyen Cihan Durmuş (50), olaydan 96 gün sonra cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:05
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        Annesini boğduktan sonra 'Hakkım sana helal' paylaşımı yaptı
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        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 112 Acil Servis'i arayarak rahatsızlanan annesi Emine Durmuş'un (89) hareketsiz yattığını söyleyip yardım isteyen Cihan Durmuş (50), olaydan 96 gün sonra cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklandı. Annesini boğduğu ileri sürülen Durmuş'un olayın ardından sosyal medya hesabından "Canım anam mekanın cennet olsun inşallah. Hakkım sana helaldir" paylaşımında bulunduğu ortaya çıkı.

        Olay 13 Nisan'da Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş, 112 Acil Servis'i arayıp, annesinin evlerinde rahatsızlanıp, yatakta hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un öldüğünü tesit etti. Emine Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside Durmuş'un boyun kemiklerinde kırıklar olduğu ve boğulduğu belirlendi.

        SEVGİLİSİNE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş ve sevgilisi Fatma A. (37) cinayet şüphelisi olarak tespit edildi. JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonla Cihan Durmuş ve sevgilisini gözaltına aldı. Durmuş, suçlamaları reddederken, Fatma A. ise ifadesinde, sevgilinin kendisine annesini öldürdüğünü söylediğini belirtti.

        İki sevgili, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cihan Durmuş tutuklanırken, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Durmuş'un kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, basit tehdit, hakaret, müessir fiil ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından 8, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralama, hakaret ve basit tehdit gibi suçlardan 4 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

        PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

        Cinayet şüphelisi Cihan Durmuş'un annesinin öldüğü gün sosyal medya hesabından "Canım anam mekanın cennet olsun inşallah. Hakkım sana helaldir" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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