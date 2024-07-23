Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'dan ilginç hamle

Süper Lig'den 2021 yılında başladığı düşüşte tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da mayıs ayında başkanlık görevine gelen Ahmet Yalın Yıldırım, bir süredir kurulması planlanan Denizli Futbol Kulübü'nün önüne geçti.

Transfer yasağı ve borçları yüzünden 3 yıldır takviye yapamayıp tamamı altyapıdan olan kadrosu kalan yeşil-siyahlılarda uzun süredir İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları tarafından kulübe alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurulacağı iddia edilirken, yeni başkan yıldırım projeye ilginç şekilde engel oldu.