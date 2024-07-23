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        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'dan ilginç hamle

        Süper Lig'den 2021 yılında başladığı düşüşte tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da mayıs ayında başkanlık görevine gelen Ahmet Yalın Yıldırım, bir süredir kurulması planlanan Denizli Futbol Kulübü'nün önüne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:00
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        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'dan ilginç hamle
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        Süper Lig'den 2021 yılında başladığı düşüşte tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da mayıs ayında başkanlık görevine gelen Ahmet Yalın Yıldırım, bir süredir kurulması planlanan Denizli Futbol Kulübü'nün önüne geçti.

        Transfer yasağı ve borçları yüzünden 3 yıldır takviye yapamayıp tamamı altyapıdan olan kadrosu kalan yeşil-siyahlılarda uzun süredir İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları tarafından kulübe alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurulacağı iddia edilirken, yeni başkan yıldırım projeye ilginç şekilde engel oldu.

        Denizlispor dışında başka bir isimle yeni bir kulüp kurulmasına karşı olduğunu aylardır belirten Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli FK isminin marka tescil belgesini alarak bu isimle başkası tarafından kurulacak olan bir kulübün önüne geçmiş oldu. Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan alınan Denizli FK marka tescil belgesini paylaşarak açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Ben yaşadıkça bu proje sadece kağıt üzerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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