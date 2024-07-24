Merkezefendi'ye yeni oyun kurucu

BASKETBOLSüper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ilk yabancı takviyesini yaptı. Denizli temsilcisi VTB Ligi’nde Parma formasıyla son 2 sezonda 15.1 sayı, 6.2 asist ortalaması yakalayan 27 yaşında, 1.96 boyundaki oyun kurucu Isaiah Reese ile sözleşme imzaladı. Dış transferde daha önce eski oyuncuları Arca Tülüoğlu ve Ayberk Olmaz'ı renklerine bağlayan Merkezefendi, iç transferde ise Berke Aygündüz, İsmail Karabilen ve Vrenz Bleijembergh'i kadroda tutmuştu.