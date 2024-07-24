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        Merkezefendi'ye yeni oyun kurucu

        BASKETBOLSüper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ilk yabancı takviyesini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:44
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        Merkezefendi'ye yeni oyun kurucu
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ilk yabancı takviyesini yaptı. Denizli temsilcisi VTB Ligi’nde Parma formasıyla son 2 sezonda 15.1 sayı, 6.2 asist ortalaması yakalayan 27 yaşında, 1.96 boyundaki oyun kurucu Isaiah Reese ile sözleşme imzaladı. Dış transferde daha önce eski oyuncuları Arca Tülüoğlu ve Ayberk Olmaz'ı renklerine bağlayan Merkezefendi, iç transferde ise Berke Aygündüz, İsmail Karabilen ve Vrenz Bleijembergh'i kadroda tutmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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