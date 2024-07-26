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        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Altınoluk (58) ile yanındaki eşi Fevziye Altınoluk (55), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:55
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        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü
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        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Altınoluk (58) ile yanındaki eşi Fevziye Altınoluk (55), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yenicekent Mahallesi Narlıdere mevkisinde meydana geldi. Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Altınoluk, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörün direksiyon kontrolünü kaybetti. Traktör yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü İbrahim Altınoluk ile yanındaki yolcu eşi Fevziye Altınoluk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekibi Altınoluk çiftinin cansız bedenlerini traktörün altında çıkardı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Fevziye ve İbrahim Altınoluk'un cenazeleri, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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