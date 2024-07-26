Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü

İtfaiye ekibi Altınoluk çiftinin cansız bedenlerini traktörün altında çıkardı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Fevziye ve İbrahim Altınoluk'un cenazeleri, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yenicekent Mahallesi Narlıdere mevkisinde meydana geldi. Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Altınoluk, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörün direksiyon kontrolünü kaybetti. Traktör yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü İbrahim Altınoluk ile yanındaki yolcu eşi Fevziye Altınoluk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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