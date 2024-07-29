Merkezefendi Belediyesi'nin programı belli

Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı büyük ölçüde netleşti. Merkezefendi, Antalya'da katılacağı Gloria Cup'ta 30 Ağustos'ta Rus ekibi Lokomotiv Kuban, 1 Eylül'de de CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Denizli ekibi 5-7 Eylül tarihleri arasında Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji ve Manisa BŞB'yle rakip olacak. 12-14 Eylül'de evinde turnuva düzenleyecek Merkezefendi, İzmir'deki Pınar Cup'ta ise 20 Eylül'de Prometheas, 21 Eylül'de Karşıyaka'yla oynayacak.

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