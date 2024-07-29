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        Merkezefendi Belediyesi'nin programı belli

        Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı büyük ölçüde netleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:00
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        Merkezefendi Belediyesi'nin programı belli
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı büyük ölçüde netleşti. Merkezefendi, Antalya'da katılacağı Gloria Cup'ta 30 Ağustos'ta Rus ekibi Lokomotiv Kuban, 1 Eylül'de de CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Denizli ekibi 5-7 Eylül tarihleri arasında Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji ve Manisa BŞB'yle rakip olacak. 12-14 Eylül'de evinde turnuva düzenleyecek Merkezefendi, İzmir'deki Pınar Cup'ta ise 20 Eylül'de Prometheas, 21 Eylül'de Karşıyaka'yla oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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