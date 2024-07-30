Denizlispor'a yatırım fonu
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra tarihi borç yükünü hafifletmek için çare arayan Denizlispor'un yeni yönetimi, İsviçre'den bir yatırım fonunu ağırladı.
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra tarihi borç yükünü hafifletmek için çare arayan Denizlispor'un yeni yönetimi, İsviçre'den bir yatırım fonunu ağırladı. Fon yöneticileri Denizlispor'un tesislerine gelerek Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ile görüştü. Fonun temsilcilerine kulübün mali tabloları sunulup projeler konuşuldu.
Denizlispor'da dün tesislerde basın toplantısı düzenleyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli Büyükşehir Belediyesi'yle de tüm sorunlarını çözdüklerini belirterek, belediyeden destek alacaklarını söyledi. Yıldırım, kentteki elektrik direklerine Denizlispor için reklam alma konusunda da görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.