Merkezefendi'nin yeni sezonda hedefi büyük

Basketbol Süper Lig ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel menajer Evren Yenice, “Bu sezon yola büyük hedeflerle çıkıyoruz. Sezon öncesi de zorluk seviyesi yüksek maçlarla kendimizi test edeceğiz” dedi.

Sezon hazırlıkları kapsamında Antalya, İzmir ve Denizli'deki turnuvalarda Avrupa devleri CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'ın yanı sıra Süper Lig'in önemli takımlarıyla karşılaşacak Merkezefendi'de Yenice, "3 yıldır başarıyla temsil ettiğimiz Denizli’miz için yeniden daha güçlü şekilde yola çıkacağız. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon ligde adımızdan sıkça söz ettireceğiz ve ligin iddialı ekiplerinden biri olacağız. Bu sebeple sezon öncesi kamplar bizim için çok önemli. Yoğun ve sıkı bir maç trafiği bizi bekliyor. Elimizden gelenin fazlasını yaparak Denizli’ye layık olacağız. Teknik ekip, oyuncu grubumuz ve yönetimimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bunun yansımasını da herkese göstereceğiz. Her zaman olduğu gibi bu sezonda Avrupa’nın gözü kulağı bizde olacak” ifadelerini kullandı.