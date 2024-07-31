Merkezefendi'de Muhaymin kaldı

BASKETBOLSüper Ligi'nde sessiz kaldığı transfer döneminde son günlerde gaza basıp iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde Muhaymin Mustafa'yla yeniden anlaştı. Geçen sezon ortasında Galatasaray'dan transfer edilen 25 yaşında, 1.97 boyundaki oyuncu Denizli ekibinde 19 maçta forma giyip 7.3 sayı, 3.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla görev yaptı.

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