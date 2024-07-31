Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de Muhaymin kaldı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde sessiz kaldığı transfer döneminde son günlerde gaza basıp iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde Muhaymin Mustafa'yla yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de Muhaymin kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'nde sessiz kaldığı transfer döneminde son günlerde gaza basıp iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde Muhaymin Mustafa'yla yeniden anlaştı. Geçen sezon ortasında Galatasaray'dan transfer edilen 25 yaşında, 1.97 boyundaki oyuncu Denizli ekibinde 19 maçta forma giyip 7.3 sayı, 3.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli Çivril'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Denizli Çivril'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
        Minibüslerden hırsızlık şüphelisi, kameralardan tespit edilip yakalandı
        Minibüslerden hırsızlık şüphelisi, kameralardan tespit edilip yakalandı