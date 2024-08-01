Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı eşini döverek öldürdü

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 3 çocuk annesi Müge Elbeli (34), tartıştığı kocası Mehmet Ali Elbeli (37) tarafından dövülerek öldürüldü. Mehmet Ali Elbeli'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, eşi Müge Elbeli'nin ise 22 Temmuz’da kocası için sosyal medya hesabından "Bugün hasret son buluyor. Mügeninmalisi geliyor" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mehmet Ali Elbeli, evde eşi Müge Elbeli ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Elbeli, eşi Müge Elbeli’yi darbetti. Mehmet Ali Elbeli otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müge Elbeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.