Denizlispor'dan çevreci kampanya

TFF 3'üncü Lig'e düşen futbol takımı için farklı gelir kaynakları yaratmaya çalışan Denizlispor, çevreci bir kampanyanın startını verdi. Kulübe gelir kaynağı olacak, ayrıca kamuoyunun temiz çevre hassasiyetini arttırmak amacıyla, "Temiz bir çevre, güçlü Denizlispor" kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde özel bir firma tarafından toplanacak atıklar hem yeniden ekonomiye dönüştürülecek hem daha temiz bir çevre çalışmalarına destek verilecek hem de kulübe ekonomik katkı sağlanacak.