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        Denizlispor'dan çevreci kampanya

        TFF 3'üncü Lig'e düşen futbol takımı için farklı gelir kaynakları yaratmaya çalışan Denizlispor, çevreci bir kampanyanın startını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:33
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        Denizlispor'dan çevreci kampanya
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        TFF 3'üncü Lig'e düşen futbol takımı için farklı gelir kaynakları yaratmaya çalışan Denizlispor, çevreci bir kampanyanın startını verdi. Kulübe gelir kaynağı olacak, ayrıca kamuoyunun temiz çevre hassasiyetini arttırmak amacıyla, "Temiz bir çevre, güçlü Denizlispor" kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde özel bir firma tarafından toplanacak atıklar hem yeniden ekonomiye dönüştürülecek hem daha temiz bir çevre çalışmalarına destek verilecek hem de kulübe ekonomik katkı sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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