Eşi Müge'yi öldürmeden önce el ve ayaklarından bağlayıp, demir çubukla dövmüş

DENİZLİ'de, cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra eşi Müge Elbeli'yi (34) öldürüp kaçan Mehmet Ali Elbeli (37), yakalandı. Sağ kolu alçıda olan Elbeli'nin cinayeti yardım alarak işlediği ihtimaliyle 4 arkadaşı da gözaltına alındı. Elbeli'nin, eşini el ve ayaklarını iple bağlayıp demir çubukla dövdüğü, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen mobilya ustası Mehmet Ali Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşi Müge Elbeli'nin yerde hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Ali Elbeli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Ali Elbeli'nin, eşi Müge Elbeli'yi el ve ayaklarını iple bağlayıp demir çubukla dövdüğü, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtığı belirlendi.

Cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra yolda yürürken düşüp, sağ kolu kırılan ve alçıya alınan Elbeli'nin cinayeti tek başına değil yardım alarak işlediği ihtimali üzerine arkadaşları A.K., S.S., F.Y. ve N.Y. de gözaltına alındı. Mehmet Ali Elbeli'nin, olayın ardından arkadaşı S.S.'ye gittiği, daha sonra eşinin durumuna bakmak için S.S., A.K. ve F.Y. ile geri döndükleri olay yerinde jandarma ekiplerini görünce uzaklaştıkları tespit edildi. Elbeli'nin ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşi Müge'nin uyuşturucu kullandığı ve aynı zamanda aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.