Denizlispor'da Mehmet Uz'dan açıklama

TFF 3'üncü Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtulmaya çalışırken, Eski Başkan Mehmet Uz, Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, hafta başında Eski Başkan Mehmet Uz'a yönelik olarak sert eleştirilerde bulunurken, Uz'un yöneticilerden alınan mali destekleri kendi üzerinden kulübe vererek temlik talep ettiğini, bu miktarın da 20 milyon TL olduğunu iddia etmişti. Yazılı bir açıklama yayınlayan Mehmet Uz ise iddiaların gerçek olmadığını ifade etti. Mehmet Uz, açıklamasında, "Denizlispor yönetim kurulu olarak 3 sezon boyunca kulübümüze hizmet etmenin onurunu yaşadık. İlk günden itibaren kulübümüzün durumunu hep anlattık. Her sezon gelirlerimizi giderlerimizi açıkladık. Yapılan olağanüstü genel kurullarda denetim raporlarımızı üyelerimiz ve vatandaşların bilgisine sunduk. Kulüp, kanun ve tüzükle yönetilen yerlerdir. Giren ve çıkan her kuruşun hesabı verilmektedir. Mayıs ayında yapılan olağan genel kurulda yeniden aday olmadık ve bayrağı yeni yönetime devrettik. Genel kurulda tüm hesaplar tek tek okunmuş ve delegelerimiz tarafından ibra edilmiştir" dedi.