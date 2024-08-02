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        Eşini öldüren sağ kolu kırık koca ile 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi

        DENİZLİ'de, cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra eşi Müge Elbeli'yi (34) el ve ayaklarını iple bağladıktan sonra demir çubukla dövüp ardından bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Elbeli (37) ile cinayeti yardım alarak işlediği ihtimali üzerine gözaltına alınan 4 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:15
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        Eşini öldüren sağ kolu kırık koca ile 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi
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        DENİZLİ'de, cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra eşi Müge Elbeli'yi (34) el ve ayaklarını iple bağladıktan sonra demir çubukla dövüp ardından bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Elbeli (37) ile cinayeti yardım alarak işlediği ihtimali üzerine gözaltına alınan 4 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

        Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olan mobilya ustası Mehmet Ali Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşi Müge Elbeli'nin yerde hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mehmet Ali Elbeli’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Ali Elbeli'nin, eşi Müge Elbeli'yi el ve ayaklarını iple bağlayıp demir çubukla dövdüğü, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtığı belirlendi.

        Cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra yolda yürürken düşüp, sağ kolu kırılan ve alçıya alınan Elbeli'nin cinayeti işlerken yardım aldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, arkadaşları A.K., S.S., F.Y. ve N.Y.’yi de gözaltına aldı. Mehmet Ali Elbeli'nin, olayın ardından arkadaşı S.S.'ye gittiği, daha sonra eşinin durumuna bakmak için S.S., A.K. ve F.Y. ile geri döndükleri olay yerinde jandarma ekiplerini görünce uzaklaştıkları tespit edildi.

        Elbeli'nin ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşi Müge'nin uyuşturucu kullandığı ve aynı zamanda aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

        Mehmet Ali Elbeli ve arkadaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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