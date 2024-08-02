Bakan Yumaklı: Çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz (2)

'ÜRETİMDENSOFRAYA KADAR OLAN SÜRECİN TAMAMINDA YER ALIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli programı kapsamında Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaretinde uzmanların yaptığı peynir testini inceledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak üretimden sofraya kadar olan sürecin tamamında yer alıyoruz. Bu süreçlerin içerisinde en önemli noktalardan biri de gıda güvenliğiyle ilgili yapılanlar. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 44 laboratuvar uluslararası akreditasyona sahip. Türkiye'de özellerle birlikte toplamda 148 laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarların tamamı farklı hususlarda analizler yapıp sonuçlar oluşturuyorlar ve Türkiye'de üretilmiş olan ürünlerin ister yurt içi tüketimi olsun, ister yurt dışı ihracatla ilgili konuları olsun buralardaki zorunlulukları, yükümlülükleri yerine getiriyorlar" dedi.

'PEYNİR TEBLİĞİNİ YAKINDA YÜRÜRLÜĞE KOYMUŞ OLACAĞIZ' "İçinde bulunduğumuz laboratuvarın konusuna giren peynirlerle ilgili bir tebliğ çalışmasını kurum görüşlerine açtık" diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Etiketleri itibarıyla yanıltıcı bir sonuca ulaştıracak olan, farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte sanki sütten yapılmış peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattık. Burada isteğimiz odur ki; tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında bunun direkt sütten yapılıp yapılmadığını, bu peynirin kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olup olmadığının farkına etiketi okuyarak varmış olsun. Kurum görüşleri geldikten sonra bu konuda da bir netlik oluşacak. Kurum görüşleri ve bizim de uygulamalarımız doğrultusunda peynir tebliğini vatandaşımızın gıda güvenilirliğini sağlamak adına yakında yürürlüğe koymuş olacağız. Tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.