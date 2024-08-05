Merkezefendi'ye potada sayı kralı

BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, şutör guard Craig Randall'ı bünyesine kattı. Fransa Ligi’nde Cholet formasıyla geçen sezon 16.1 sayı ve 3.4 asist ortalaması yakalayan 28 yaşında, 1.93 boyundaki Craig Randall, takımının mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 18.9 sayı 3.6 asist ortalaması tutturarak oynadığı dönemde sayı kralı oldu.

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