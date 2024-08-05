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        Merkezefendi'ye potada sayı kralı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, şutör guard Craig Randall'ı bünyesine kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:23
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        Merkezefendi'ye potada sayı kralı
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, şutör guard Craig Randall'ı bünyesine kattı. Fransa Ligi’nde Cholet formasıyla geçen sezon 16.1 sayı ve 3.4 asist ortalaması yakalayan 28 yaşında, 1.93 boyundaki Craig Randall, takımının mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 18.9 sayı 3.6 asist ortalaması tutturarak oynadığı dönemde sayı kralı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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