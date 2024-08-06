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        Merkezefendi'den genç takviyesi

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yerli ve yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket iki genç oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:05
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        Merkezefendi'den genç takviyesi
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yerli ve yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket iki genç oyuncuyu renklerine bağladı. Denizli temsilcisi, Darüşşafaka altyapısında yetişip geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Konyaspor'da oynayan 21 yaşındaki Said Emre Yosmaoğlu ve Beşiktaş'ta yetişerek geçen sezonu Türkiye Baskebol 2'nci Ligi'nde HighTouch'ta geçiren 20 yaşındaki Ata Engin'le sözleşme imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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