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        İnşattan düşen sıva ustası hastanede öldü

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen sıva ustası Ramazan Soy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:10
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        İnşattan düşen sıva ustası hastanede öldü
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen sıva ustası Ramazan Soy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 09.00 sıralarında, Kumafşarı Mahallesi'nde yaşandı. Sıva ustası Ramazan Soy, çalıştığı inşaatın 4'üncü katında dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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