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        Merkezefendi'de son yabancı Franklin

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşında, 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:17
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        Merkezefendi'de son yabancı Franklin
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşında, 2.01 boyundaki ABD'li forvet Ja'von Franklin'i kadrosuna kattı. NCAA'de Georgia Tech mezunu olan Franklin, kolej liginin son senesinde 11.9 sayı 10.8 ribaundla oynadı. Franklin, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde Borac formasıyla 10 sayı ve 6.2 ribaund ortalaması yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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