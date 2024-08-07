Merkezefendi'de son yabancı Franklin

BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşında, 2.01 boyundaki ABD'li forvet Ja'von Franklin'i kadrosuna kattı. NCAA'de Georgia Tech mezunu olan Franklin, kolej liginin son senesinde 11.9 sayı 10.8 ribaundla oynadı. Franklin, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde Borac formasıyla 10 sayı ve 6.2 ribaund ortalaması yakaladı.

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