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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ara yoldan gelen motosiklete çarpan otomobilin yoldan çıkıp direğe vurduğu kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:50
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ara yoldan gelen motosiklete çarpan otomobilin yoldan çıkıp direğe vurduğu kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün, Karahisar Mahallesi Tavas-Aydın kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan İsmail Gönen'in (38) kullandığı 20 ACF 481 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde ara yoldan çıkan Halil Yağlıçoban (22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yağlıçoban savruldu. Otomobil de yoldan çıkıp, elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan motosiklet sürücüsü Yağlıçoban ile otomobildeki sürücü İsmail Gönen ile Sümer Çömek (28) ve Sevcan Gönen'i (33), ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İsmail Gönen'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, motosikletlinin hatalı şekilde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpmasıyla savrulması ve kontrolden çıkan otomobilin de elektrik direğine çarpması yer alıyor. Çevredekilerin kazadan sonra yardım etmek için olay yerine koşturması da kayıtlarda görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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