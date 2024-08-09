Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ara yoldan gelen motosiklete çarpan otomobilin yoldan çıkıp direğe vurduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün, Karahisar Mahallesi Tavas-Aydın kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan İsmail Gönen'in (38) kullandığı 20 ACF 481 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde ara yoldan çıkan Halil Yağlıçoban (22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yağlıçoban savruldu. Otomobil de yoldan çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan motosiklet sürücüsü Yağlıçoban ile otomobildeki sürücü İsmail Gönen ile Sümer Çömek (28) ve Sevcan Gönen'i (33), ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İsmail Gönen'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.