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        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü Buğra Kağan Tepeli'nin (27) kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Sadık Aktaş (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:35
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        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü Buğra Kağan Tepeli'nin (27) kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Sadık Aktaş (24), hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklanırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 8 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan hızla çıkan Buğra Kağan Tepeli'nin (27) kullandığı 35 SZ 321 plakalı otomobil, karşı şeritteki Sadık Aktaş'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü Aktaş, yere savruldu. Aktaş ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Tepeli hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aktaş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

        ATAMA BEKLİYORMUŞ

        Polis, otomobilin plakasını tespit edip, sürücüsü Buğra Kağan Tepeli'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tepeli'nin 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Tepeli, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Sadık Aktaş, kazadan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduğu imam olarak atama beklediği ve bu süreçte bir pide salonunda çalıştığı öğrenilen Aktaş'ın ölümü sonrası otomobil sürücüsü Buğra Kağan Tepeli tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tepeli, bu kez tutuklandı.

        KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kullandığı otomobille caddeye çıkan Tepeli'nin kendi şeridinde ilerleyen elektrikli motosiklete çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsü Aktaş'ın çarpmanın şiddetiyle fırlayıp, yere düşmesi ve otomobil sürücüsü Tepeli'nin olay yerinden hızla uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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