Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi kortej yürüyüşü

         DENİZLİ'ninÇal ilçesinde bu yıl 851'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi kortej yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

         DENİZLİ'ninÇal ilçesinde bu yıl 851'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi yürüyüş düzenlendi. Çobanlar tarafından rengarenk boyanan koyunlar kangal köpekleri eşliğinde kortejde yer alırken, bulvarda ilginç görüntüler oluştu.

        Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 851'incisi bu yıl 24- 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik öncesi, Denizli’nin en kalabalık bulvarında kortej yürüyüşü yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüşe; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve organizasyon komitesi üyelerinin yanı sıra çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı.

        Delikliçınar Meydanına kadar süren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar kentin simgesi olan Cam Denizli Horozu önünde davul- zurnayla zeybek oynadı. Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı, Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi günü Yörük Göçü yürüyüşüyle başlayacak ve 25 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü yapıldı
        Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü yapıldı
        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli...
        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli...
        Denizli'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı