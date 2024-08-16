Denizli'de 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi kortej yürüyüşü

DENİZLİ'ninÇal ilçesinde bu yıl 851'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi yürüyüş düzenlendi. Çobanlar tarafından rengarenk boyanan koyunlar kangal köpekleri eşliğinde kortejde yer alırken, bulvarda ilginç görüntüler oluştu.

Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 851'incisi bu yıl 24- 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik öncesi, Denizli’nin en kalabalık bulvarında kortej yürüyüşü yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüşe; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve organizasyon komitesi üyelerinin yanı sıra çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı.