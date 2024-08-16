Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Polis, cinayet şüphelisini garsonluk yaptığı restoranda müşteri gibi davranarak yakaladı

         DENİZLİ'de2 ay önce Muhammet Hüseyin Görmez'i (16) öldüren, babası Emrah Görmez'i (35) yaralayan tabancalı saldırgan Melih K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, cinayet şüphelisini garsonluk yaptığı restoranda müşteri gibi davranarak yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

         DENİZLİ'de2 ay önce Muhammet Hüseyin Görmez'i (16) öldüren, babası Emrah Görmez'i (35) yaralayan tabancalı saldırgan Melih K., kurulan özel ekip tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Özel ekip üyesi polislerin bir restoranda garsonluk yapan Melih K.'yı müşteri gibi davranarak yakaladığı öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto- galerisi işleten Emrah ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Baba- oğul tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

        Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi Melih K.’yı yakalamak için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip kuruldu. Cinayet zanlısı Melih K.’nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda garsonluk yaptığı belirlendi. Denizli’den Kuşadası’na hareket eden özel ekip, bölgede turist gibi davranarak restorana gidip, Melih K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Melih K., Kuşadası ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Denizli'de 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'...
        Denizli'de 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'...
        Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü yapıldı
        Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü yapıldı
        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli...
        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli...
        Denizli'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı