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        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücüsü Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı (75) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:45
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        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücüsü Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı (75) hayatını kaybetti. Bir balık restoranına yemeğe giderken kaza geçiren 4 kişinin cansız bedenlerinin bulundukları yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

        Çal ilçesi Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkisindeki 200 metrelik uçurumdan, saat 08.00 sıralarında, duman yükseldiğini fark edenler aşağıda bir otomobil olduğunu fark etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 NF 305 plakalı otomobildeki Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve eşi Kerime Nalçacı'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, ölen 4 kişinin cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

        BALIK YEMEYE GİDİYORLARMIŞ

        Kazada ölen 4 kişinin, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobille Çal ilçenin kırsal Hançalar Mahallesi'nden Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları ancak akşam eve dönmedikleri, bunun üzerine yakınlarının jandarmaya başvurduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kazanın dönüş yolunda değil giderken meydana geldiğini belirledi. Kazanın Tekeci'nin virajı alamaması sonucu meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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