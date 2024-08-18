Denizlispor'da Alaattin kaldı

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 3 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, sözleşmesi biten Alaattin Öner'i takımda tuttu. Geçen sezon 19 maçta forma giyen altyapı patentli 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayarak yuvada kaldı. Denizlispor yönetimi, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Alaattin Öner'le anlaşmaya vararak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcumuz kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Sportif Direktörümüz Alper Tohman ile yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. Alaattin Öner’e tekrardan hoş geldin diyor, yeşil-siyah forma altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Denizlispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Arda Mert Yağız ise 23 Elazığ FK'ya imza attı.