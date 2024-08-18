Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da Alaattin kaldı

        Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 3 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, sözleşmesi biten Alaattin Öner'i takımda tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da Alaattin kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 3 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, sözleşmesi biten Alaattin Öner'i takımda tuttu. Geçen sezon 19 maçta forma giyen altyapı patentli 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayarak yuvada kaldı. Denizlispor yönetimi, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Alaattin Öner'le anlaşmaya vararak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcumuz kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Sportif Direktörümüz Alper Tohman ile yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. Alaattin Öner’e tekrardan hoş geldin diyor, yeşil-siyah forma altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Denizlispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Arda Mert Yağız ise 23 Elazığ FK'ya imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Buldan'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Buldan'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü (2)
        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü (2)
        Denizli'de iş yerine silahla ateş açıldı
        Denizli'de iş yerine silahla ateş açıldı
        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        GÜNCELLEME - Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
        Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
        Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü