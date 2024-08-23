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        Merkezefendi'de Randall'ın yerine NBA yıldızı

        BASKETBOLSüper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Merkezefendi'de Randall'ın yerine NBA yıldızı
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        BASKETBOLSüper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi. Denizli ekibi bunun üzerine NBA'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon NBA'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı. Merkezefendi Belediyesi'nin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall fiziksel testi geçemedi. Randall'ın kalçasında kemik ödemi tespit edilince Denizli ekibi oyuncu bakmaya başladı.

        Arayışlarından kısa sürede sonuç alan Merkezefendi, 2013 NBA Draftı'nın 7'nci sıra seçimi Ben McLemore’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı. Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan’a transfer oldu. Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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