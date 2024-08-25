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        Denizlispor'da tribünün adı değişti

        TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, 2013 yılında cinayete kurban giden taraftar lideri Fatih Eroğlu'nun adını Denizli Atatürk Stadı'ndaki maraton tribüne verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:10
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        Denizlispor'da tribünün adı değişti
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        TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, 2013 yılında cinayete kurban giden taraftar lideri Fatih Eroğlu'nun adını Denizli Atatürk Stadı'ndaki maraton tribüne verdi. Kulüpte Yeşil Cephe Taraftar Grubu'nun talebi ve 100 bin TL'lik bağışı ile maraton tribünün adı Fatih Eroğlu Tribünü olarak değiştirildi. Denizlispor yönetimi taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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