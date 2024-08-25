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        Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroda 'Zorba' sahnelendi

        DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu, bu kez dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan 'Zorba' sahnelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:50
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        Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroda 'Zorba' sahnelendi
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        DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu, bu kez dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan 'Zorba' sahnelendi.

        Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen tarihi gösteriye binlerce sanatsever izlendi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncuları, dünyanın en çok beğenilen bale eserlerinden olan Zorba'yı sahneledi. Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü 'Zorba' adlı romanından sahneye uyarlanan, Mikis Theodorakis'in muhteşem besteleri ile Lorca Massine'nin benzersiz koreografisinin sahnelendiği gösteriyi Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ve çok sayıda sanatsever izledi.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gösteri öncesinde yaptığı konuşmada böylesi tarihi bir mekanda çok özel bir gösteriye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Bizler geçmişten geleceğe kurulacak köprüyü, sanatın ve sanatçının huzur bulduğu bir şehri, herkesin yüzünün güldüğü, halkının mutlu olduğu bir şehri yaşatmak ve yaşattırmak için yolculuğa çıktık. Bizler bu şehri turizmi, tarımı, hayvancılığı ile ayağa kaldıracak, kimseye minnet etmeyecek bir coğrafya yaratmak üzere bir yolculuktayız. Bizlerin bu yolculuğunda bizlerle beraber yol yürüyeceklerden bir tek şey istiyoruz; 'Boğazınızdan haram lokma geçmesin.' Hep birlikte sanatın ve sanatçının şehri, hep birlikte turizmi ile ayağa kalkmış bir şehri birlikte yaratmak dileğiyle" dedi.

        15 bin kişilik Antik Batı Tiyatrosu'nu dolduran çok sayıda Denizlilerin izlediği 2 saat süren gösterinin koreografi asistanlığını Elisa Arnone, dekor ve oryantal kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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