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        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda

        TFF3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor, U19 takımından stoper Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:40
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        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
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        TFF3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor, U19 takımından stoper Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu. Kütahyaspor'dan teklif aldığı öğrenilen genç oyuncu, kulübünde kalmayı seçerek A takıma yükseltildi. Yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılmak isteyip serbest kalma hakkı elde eden 10 numara Samet Emre Gündüz'le ise ipler tamamen koptu. Oyuncunun ve ailesinin takımda kalmayı kesinlikle kabul etmediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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