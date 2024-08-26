Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz yönetimindeki 20 KK 204 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yola devrildi. Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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