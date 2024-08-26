Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz yönetimindeki 20 KK 204 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yola devrildi. Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
        Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu
        Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu
        Denizli'de 8 asırlık geleneğin bu yıl 851'incisi düzenlendi; 'taşıma su' il...
        Denizli'de 8 asırlık geleneğin bu yıl 851'incisi düzenlendi; 'taşıma su' il...
        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" taşıma suyla yapıldı
        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" taşıma suyla yapıldı
        Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroda 'Zorba' sahnelendi
        Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroda 'Zorba' sahnelendi