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        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden Sultan Çırak (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:00
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        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden Sultan Çırak (47), hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Denizli kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi. Otobüs şoförüyle birlikte 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Sultan Çırak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 25 yaralı hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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