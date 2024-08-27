Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Denizli kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi. Otobüs şoförüyle birlikte 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden Sultan Çırak (47), hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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