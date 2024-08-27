Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak

BASKETBOLSüper Ligi'ndeki dördüncü sezonuna iddialı transferlerle hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanını taraftarına açacak. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmana tüm taraftarları davet etti. Basketbolseverler Merkezefendi'nin yeni transferlerini ilk kez yakından takip etme imkanı bulacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.