Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)
ÇOBANINVURULMA ANI KAMERADADenizli'nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Ali Aslan'ın, koyunları bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı pompalı tüfekle öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı.
ÇOBANINVURULMA ANI KAMERADA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Ali Aslan’ın, koyunları bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı pompalı tüfekle öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, Aslan'ın pompalı tüfekle ateş ettiği yoldan geçen bir kişinin kaçması ve ardından Duman ailesinden bazı kişilerin gelmesiyle çıkan kavga yer alıyor. Ayrıca kavga sırasında Hikmet Duman'ın vurulup, yere düşme anı ve bir mahallelinin Aslan'ın elinden aldığı tüfeği ilerideki çitlere dayaması da görüntülerde yer alıyor.
Öte yandan, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Aslan ile Duman ailesi arasında koyun sürüsünün bahçeye girmesinin yanı sıra muhtar adaylığı ve diğer bazı nedenlerden dolayı da geçmişe dayalı husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,
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