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        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)

        ÇOBANINVURULMA ANI KAMERADADenizli'nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Ali Aslan'ın, koyunları bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı pompalı tüfekle öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:45 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:50
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        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)
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        ÇOBANINVURULMA ANI KAMERADA

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Ali Aslan’ın, koyunları bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı pompalı tüfekle öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, Aslan'ın pompalı tüfekle ateş ettiği yoldan geçen bir kişinin kaçması ve ardından Duman ailesinden bazı kişilerin gelmesiyle çıkan kavga yer alıyor. Ayrıca kavga sırasında Hikmet Duman'ın vurulup, yere düşme anı ve bir mahallelinin Aslan'ın elinden aldığı tüfeği ilerideki çitlere dayaması da görüntülerde yer alıyor.

        Öte yandan, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Aslan ile Duman ailesi arasında koyun sürüsünün bahçeye girmesinin yanı sıra muhtar adaylığı ve diğer bazı nedenlerden dolayı da geçmişe dayalı husumet bulunduğu ileri sürüldü.

        Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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