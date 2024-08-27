Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)

ÇOBANINVURULMA ANI KAMERADA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Ali Aslan’ın, koyunları bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı pompalı tüfekle öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, Aslan'ın pompalı tüfekle ateş ettiği yoldan geçen bir kişinin kaçması ve ardından Duman ailesinden bazı kişilerin gelmesiyle çıkan kavga yer alıyor. Ayrıca kavga sırasında Hikmet Duman'ın vurulup, yere düşme anı ve bir mahallelinin Aslan'ın elinden aldığı tüfeği ilerideki çitlere dayaması da görüntülerde yer alıyor.