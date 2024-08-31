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        Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

        DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hakan Koç (17), bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:30
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        Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü
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        DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hakan Koç (17), bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Koç, evinin önünde daha önce kardeşini dövdüğü için aralarında husumet bulunan Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Koç ile Burak F. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavgada Hakan Koç, bıçakla karnından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen Burak F.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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